Иван Чебан: Общественный транспорт будет работать на полную мощность

Завтра, 16 марта, общественный транспорт в Кишиневе будет работать на полную мощность. На маршруты будут выведены все автобусы и троллейбусы, которыми располагает муниципалитет, сообщает eNews.

Об этом на своей странице в соцсети заявил генеральный мэр Кишинева Ион Чебан, пишет point.

"Это делается для того, чтобы граждане не толпились в транспорте и на остановках, а также соблюдали рекомендуемое расстояние между людьми - минимум один метр.

В троллейбусах и автобусах указано не допускать загруженность более 60%, а в микроавтобусах ответственные подразделения распорядились перевозить не более 10-15 человек.

Водители и кондукторы должны обязательно носить маски и перчатки. В случае несоблюдения этих требований просим сообщать о транспортной единице, маршруте и времени фиксации нарушения.

В ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям мы договорились с руководством МВД, что полиция будет строго следить за движением в муниципии и наказывать нарушителей.

С утра и до 21.00 общественный транспорт будет работать по обычному графику, а после этого будет установлен специальный режим.

Движение общественного транспорта будет контролироваться в течение дня, а режим его дальнейшей работы будет определен на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоится завтра в 16:30.

Помимо этого, согласно моему решению, аппарат примэрии, а также сотрудники и директора управлений и предприятий будут работать в специальном режиме, предпочтительно на дому, работники должны быть оснащены масками, перчатками, а на рабочем месте будут установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами.

Примэрия и подавляющее большинство подразделений будут работать за закрытыми дверями, включая подразделения Управления социальной помощи - его услуги будут полностью ориентированы на предоставление помощи на дому.

Мы просим проявить максимальную ответственность и быть осведомленными о текущей ситуации", - написал Чебан.