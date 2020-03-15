Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Иван Чебан: Общественный транспорт будет работать на полную мощность

    15.03.2020 21:15 TVC21 Новости - Общество

    Завтра, 16 марта, общественный транспорт в Кишиневе будет работать на полную мощность. На маршруты будут выведены все автобусы и троллейбусы, которыми располагает муниципалитет, сообщает eNews.

    Об этом на своей странице в соцсети заявил генеральный мэр Кишинева Ион Чебан, пишет point.

    "Это делается для того, чтобы граждане не толпились в транспорте и на остановках, а также соблюдали рекомендуемое расстояние между людьми - минимум один метр.

    В троллейбусах и автобусах указано не допускать загруженность более 60%, а в микроавтобусах ответственные подразделения распорядились перевозить не более 10-15 человек.

    Водители и кондукторы должны обязательно носить маски и перчатки. В случае несоблюдения этих требований просим сообщать о транспортной единице, маршруте и времени фиксации нарушения.

    В ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям мы договорились с руководством МВД, что полиция будет строго следить за движением в муниципии и наказывать нарушителей.

    С утра и до 21.00 общественный транспорт будет работать по обычному графику, а после этого будет установлен специальный режим.

    Движение общественного транспорта будет контролироваться в течение дня, а режим его дальнейшей работы будет определен на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоится завтра в 16:30.

    Помимо этого, согласно моему решению, аппарат примэрии, а также сотрудники и директора управлений и предприятий будут работать в специальном режиме, предпочтительно на дому, работники должны быть оснащены масками, перчатками, а на рабочем месте будут установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами.

    Примэрия и подавляющее большинство подразделений будут работать за закрытыми дверями, включая подразделения Управления социальной помощи - его услуги будут полностью ориентированы на предоставление помощи на дому.

    Мы просим проявить максимальную ответственность и быть осведомленными о текущей ситуации", - написал Чебан.

     