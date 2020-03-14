Двое из людей с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Два из восьми человек, зараженных новым типом коронавируса, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Это не эффект заражения, а последствия от имеющихся у пациентов других заболеваний. Одна из женщин самостоятельно принимала лечение, игнорируя указания врача. Информацию представила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, передает IPN.

После заседания Национального координационного центра министр отметила, что никто из восьми пациентов с COVID-19 не находится на искусственном дыхании. Пациенты находятся в сознании, общаются по телефону с родственниками. Все восемь случаев заражения являются импортированными (люди вернулись инфицированными из Италии). Локального распространения пока не существует.

В настоящее время госпитализировано 46 человек с подозрением на COVID-19, из которых 12 детей. До сих пор было проверено 140 человек. У властей есть еще тысяча тестов. Министр уточнила, что в медицинских учреждениях одновременно могут быть госптализированы две тысячи подтвержденных пациентов и 12 тыс. с подозрением на инфекцию.

Всемирная организация здравоохранения объявила состояние пандемии COVID-19. Власти Республики Молдова объявили 13 марта красный код в связи с опасностью возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здоровья.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 31 декабря 2019 года по 12 марта сообщалось о 133,8 тыс. случаях COVID-19 и 4 967 смертей.