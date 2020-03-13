Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чубашенко о сотрудничестве Молдовы с НАТО: Офис не закрыли, а подписывают новый план действий

    13.03.2020 14:23 TVC21 Новости - Общество

     «Да, мы не вступаем в НАТО. Но я говорю, что достаточно, что они к нам вступили, они уже тут. Вот аэропорт Маркулешты готов, у них там будет госпиталь. если начнется какая-то заварушка. Сядут в самолет и вперед, никого не будут спрашивать». Заявил в передаче «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником журналист Дмитрий Чубашенко, сообщает eNews.

    «Недавно кто-то из наших чиновников был в Брюсселе, и он сказал, что подпишут новый договор о сотрудничестве с НАТО. И молдавскую армию будут переводить на их стандарты, помогать развивать инфраструктуру, все это будет продолжаться. Мы не вступаем в НАТО. Но я говорю, что достаточно что они к нам вступили, они уже тут. Начнется какая-то заварушка, они хотели в Маркулештах сделать госпиталь.

    -Уже сделали. Там есть большие здания, правда, флага еще нет. –

    -Главное, контролировать все это. А если им надо будет, они уже здесь.  Сядут в самолет и вперед, никого не будут спрашивать.

    -Наша армия фактически работает по уставу их сухопутных войск. Чтобы вооружить Молдову, Америка просто не почувствует.

    «Раньше Россия очень негативно относилась к любому продвижению НАТО в ее сторону. Сейчас тоже, но об этом мало говорят. Сейчас и социалисты говорят, что не закроют офис НАТО. Они уже подписывают новый План действий с ними. Почему такая шумиха была вокруг НАТО? Потому что Россия была очень отрицательно это воспринимала. Я не знаю, что сейчас хочет Россия. Они высказывались о Приднестровье, русском языке, телевидение. И НАТО входило в этот комплект», считает Чубашенко.

     