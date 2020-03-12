Глигор о коалиции ПСРМ-ДПМ: Додон решил, что синица в руке лучше, чем журавль в небе (видео)

В контексте президентских выборов Додон пытается обеспечить себя тылами. Чтобы получить парламентское большинство, надо выделить влиятельным людям то, что они хотят.

Заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской гражданский активист Штефан Глигор.

"В ДПМ пережили настоящий стресс, они в июне боялись, что им придется ответить за все беззакония. За 2-3 недели они быстро успокоились. Они поняли, с кем имеют дело, что им ничего не светит за все то, что они натворили. С осени они вели переговоры с социалистами, а теперь они хотят закончить начатый процесс, довести коалицию до официального статуса. Это будет стабильное парламентское большинство. 22 члена ДПМ получат гарантии своих финансовых интересов, поэтому парламентское большинство будет стабильным. Граждане РМ - это источники дохода для политиков. Огромные финансовые потоки идут от контрабанды, откатов", - отметил Глигор.