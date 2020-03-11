Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Штефан Григор: Прокуратура должна дать оценку действиям членов ДПМ (видео)

    11.03.2020 14:22 TVC21 Новости - Общество

     «Когда будет расследовано уголовное преступление по подкупу избирателей во время последних выборов в парламент, за что реально могут дать срок. Сотни тысяч людей получили подарки, были куплены так называемыми благотворительными фондами, тогда ДПМ возможно очистится». Такую оценку в передаче «Главное» с Лилией Бураковской  дал ДПМ гражданский активист Штефан Глигор, передает eNews.

    «Демократическая партия очистится тогда, когда ее члены и фракция, пройдя через справедливое, уголовное расследование событий, которые происходили с 2010-2019 годы, ответят в соответствии с уголовным правом за то, что они натворили в этой стране. Хочу напомнить нашим гражданам, что ДПМ с 260 мэров доросла до 900. Они шантажировали людей, ставили свои условия – вот есть уголовное дело или определенная сумма денег. Когда будет расследовано уголовное преступление по подкупу избирателей во время последних выборов в парламент, за что реально могут дать срок. Сотни тысяч людей получили подарки, были куплены так называемыми благотворительными фондами, тогда ДПМ возможно очистится. До тех пор это пыль в глаза».

    Глигор считает, что на самом деле идет передел сфер интересов. Некоторые члены ДПМ являются экспертами международного уровня по законности доходов госпредприятий. В этом деле очень мало подвижек. Но зато генпрокуратура уже высказалась очень четко о финансировании ПСРМ из-за рубежа, сказал Глигор.

     

     