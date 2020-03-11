В Молдове с 11 марта закрывают школы и детсады

Начиная с 11 марта все школы и детские сады Республики Молдова будут закрыты. Об этом заявила во вторник на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, передает МОЛДПРЕС.

По словам министра, решение о приостановлении учебного процесса может действовать и на следующей неделе. Занятия в вузах продолжаются, при этом предприняты такие меры профилактики, как сокращение количества студентов, одновременно находящихся в аудиториях, сокращение продолжительности лекций, проветривание помещений и т.д.

Министр призвала родителей ответственно относиться к здоровью детей, не заниматься самолечением, а в случае необходимости звонить семейному врачу или в службу 112.

В Молдове работают около 1 200 учебных заведений и 1 500 детских садов.