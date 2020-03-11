Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Все рейсы в Кишинев из Италии и стран, затронутых вирусом, были отменены
    Фото: TVC21 Ион Кику сообщил, что властям пришлось принять "некоторые чрезвычайные меры для защиты граждан от коронавируса", ...
    20
    Волницкий о коалиции ПСРМ - ДПМ: Люди Плахотнюка ушли и поменялась парадигма
    «Поменялись новые условия, чтобы вести переговоры. Я не уверен, что г-н Додон и ПСРМ вели бы переговоры на том же уровне ...
    17
    Два новых случая коронавируса подтверждены в Молдове
    Еще у двух граждан в Молдове было выявлено заражение новым типом коронавируса. ...
    20
    В Молдове с 11 марта закрывают школы и детсады
    Начиная с 11 марта  все школы и детские сады Республики Молдова будут закрыты. Об этом заявила во вторник на брифинге ...
    34
    Кирилл Лучинский: В Молдове уже нет преследований по политическим мотивам (видео)
    «Этого не происходит. Это было основой торга или коррупция в парламенте, по депутатам. Во многих случаях таким образом ...
    37
    Цыку пригрозил “лишить зубов” депутатов в случае его исключения из комиссий
    Октавиан Цыку выступил с предупреждением депутатам ПСРМ и ДПМ относительно изменений, которые они начали вносить в состав ...
    8
    Кодряну возмущен стоимостью проведения мероприятий в центре Кишинева
    Бывший врио мэра Кишинева Руслан Кодряну раскритиковал новую стоимость проведения мероприятий на площади Великого ...
    18
    Эксперты рассказали, когда ожидать снижения цен на нефть в Молдове
    Цены на нефть рухнули более чем на 20% в ночь на воскресенье, после того как 6 марта в Вене Организация стран-экспортеров ...
    68
    Президент намерен ужесточить законодательство в связи с коронавирусом
    Президент Игорь Додон сообщил о намерении ужесточить законодательство с целью предотвращения распространения коронавируса. ...
    111
    Александр Слусарь: Генеральный прокурор потребует снятия иммунитета с некоторых депутатов
    Генеральный прокурор Александр Стояногло может прийти во вторник в Парламент и потребовать снятия иммунитета с некоторых ...
    196

    • В Молдове с 11 марта закрывают школы и детсады

    11.03.2020 01:44 TVC21 Новости - Общество

    Начиная с 11 марта  все школы и детские сады Республики Молдова будут закрыты. Об этом заявила во вторник на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, передает МОЛДПРЕС.

    По словам министра, решение о приостановлении учебного процесса может  действовать и на следующей неделе.  Занятия в вузах продолжаются, при этом  предприняты такие меры профилактики, как сокращение количества студентов, одновременно находящихся в аудиториях, сокращение продолжительности лекций, проветривание помещений и т.д.

    Министр призвала родителей  ответственно  относиться к  здоровью детей,   не заниматься самолечением, а в случае необходимости звонить семейному врачу или в службу 112.

    В Молдове работают около 1 200 учебных заведений и 1 500 детских садов.

     