Кирилл Лучинский: В Молдове уже нет преследований по политическим мотивам (видео)

«Этого не происходит. Это было основой торга или коррупция в парламенте, по депутатам. Во многих случаях таким образом действовали. Сегодня этого нет». Рассказал в передаче «Главное» с Ниной Димогло экс-депутат парламента Кирилл Лучинский, передает eNews.

«Все сегодня тянутся к власти. На сегодняшний день не существует возможности, чтобы пришли и тебя арестовали, завели уголовные дела на твоих родственников, или осуществляли давление через прокуратуру. Этого не происходит. Это было основой торга или коррупция в парламенте, по депутатам. Во многих случаях таким образом действовали. Сегодня этого не существует».

Лучинский очень сомневается, что сегодня люди у власти хотят уйти в оппозицию с непонятным будущим.