Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кульминский: Додон очень зависим от демократов и вынужден будет потакать их капризам

    08.03.2020 22:39 TVC21 Новости - Общество

    После первого раунда переговоров рабочих групп ПСРМ и ДПМ, стороны оптимистично заявили, что общение было продуктивным. Вопросы распределения должностей пока не обсуждались, но моментов взаимопонимания много. Перспективу будущего альянса специально для eNews обрисовал Владислав Кульминский, исполнительный директор института инициатив.

    Оцените первые итоги переговоров ПСРМ-ДПМ. Что выйдет из этой затеи? Кому из этих двух партий это больше нужно?

    -Это нужно и одним, и другим. Руководство ДПМ понимает, что в случае досрочных выборов партия, особенно на фоне раскола и скандалов последнего времени, вряд ли сможет преодолеть избирательный порог, вне зависимости от того, по какой системе пройдут эти выборы. Поэтому, у демократов остался только этот созыв парламента, и они разменивают свои голоса в парламенте на министерства и доступ к финансовым потокам. Они хотят выжать максимум из того, что в их голосах нуждаются, и у них это получается.

    -Что дальше будет, договорятся?

    -Социалисты готовы купить эти голоса, что говорит об их полном идеологическом и идейном банкротстве. Они в скором будущем на себе проверят простую истину – коалиции, в основе которых нет идеологических скреп, а есть только дележ коррупционных потоков и использование власти для продвижения собственного бизнеса, обречены на провал. Потому что социалисты готовы поделиться с демократами доступом к коррупционным потокам, чтобы удержать власть и переизбрать Игоря Додона на второй срок.

    -Как долго эта коалиция ПСРМ и ДРМ продержится? И насколько эффективным будет их сотрудничество для страны?

    -Эта коалиция будет нестабильной, поскольку 7-8 демократов могут в любой момент перекупить, и тогда она развалится. Или же демократы попросят слишком много, и Додон не сможет им этого дать. Или же уже в нынешнем варианте, некоторые депутаты, такие как Андронаки и Никифорчук, - троянские кони Плахотнюка, подорвут эту коалицию изнутри, когда придет момент.

    Так что Игорь Додон сейчас в крайне уязвимом положении. Он очень зависим от демократов и вынужден будет потакать их капризам, которых будет много, уверен Кульминский.

     