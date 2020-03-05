Виктор Чобану: Андрей Нэстасе пытается сохраниться в этой игре (видео)

Он делает вынужденный шаг с точки зрения своей партии, интересов своего электората. Нэстасе не может просто стоять в стороне и наблюдать, постоянно падая». Об этом заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской политический аналитик Виктор Чобану, сообщает eNews.

«Я думаю, что это далеко не изящный шахматный ход, хотя ответный ход Игоря Николаевича тоже. Не надо ему показывать такую заинтересованность».

Чобану считает, что группа поддержки Нэстасе постоянно ссылается на 2016 год, когда у него была замечательная возможность выдвинуться и, возможно, даже выиграть. Но не факт, что это случилось бы. Как раз в политике такие окна возможности бывают крайне редко и ими надо вовремя пользоваться. Они, как правило, не повторяются. В 2016 году уступили Майе Санду, они приводят аргументы. Но это не про политику, где не оперируют терминами морали.

«Андрей Нэстасе не может просто стоять в стороне и наблюдать, постоянно падать. Он делает вынужденный шаг с точки зрения своей партии, интересов своего электората. То есть он пытается сохраниться в этой игре», - считает Чобану.