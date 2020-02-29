Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Чебан о переносе центрального автовокзала: Там должна быть парковка (видео)

    29.02.2020 00:25 TVC21 Новости - Общество

    «Сложность в том, что это частная собственников нескольких агентов. Если мы сможем убедить инвесторов, мы готовы помочь, от технической документации до проектирования транспортных схем. Это наше видение, и мы в этом направлении работаем». Свою точку зрения о судьбе центрального автовокзала высказал в передаче «Главное» с Лилией Бураковской высказал генеральный примар столицы Ион Чебан, передаёт eNews.

    -Дело в том, что центральный автовокзал - частная собственность.

    -Но когда вы были кандидатом, вы это предлагали, хотя знали, что это не собственность примэрии?

    «Мы в процессе переговоров с теми людьми, у которых находится эта собственность. Там есть конфликты местного разлива, потому что частная собственность не только у одного агента. Одни готовы сотрудничать по поводу одной части вокзала, перевести на Южный и на Северный вокзалы. Мы думаем, что можно еще создать  площадку на въезде в город, мы можем помочь при создании третьего автовокзала. И оттуда люди будут добираться до центрального рынка». 

    Чебан говорит, что они дожидаются целесообразного проекта. На месте нынешнего вокзала должно быть парковочное место. Если  сможем убедить инвесторов, готовы помочь во многом - от технической документации до  проектирования транспортных схем. «Это наше видение, и мы в этом направлении работаем. Мы ждем, чтобы собственники уладили свои конфликты юридического характера и в любой момент готовы выдать все авторизации», обещает генпримар.

     

     