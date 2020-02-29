Ион Чебан о переносе центрального автовокзала: Там должна быть парковка (видео)

«Сложность в том, что это частная собственников нескольких агентов. Если мы сможем убедить инвесторов, мы готовы помочь, от технической документации до проектирования транспортных схем. Это наше видение, и мы в этом направлении работаем». Свою точку зрения о судьбе центрального автовокзала высказал в передаче «Главное» с Лилией Бураковской высказал генеральный примар столицы Ион Чебан, передаёт eNews.

-Дело в том, что центральный автовокзал - частная собственность.

-Но когда вы были кандидатом, вы это предлагали, хотя знали, что это не собственность примэрии?

«Мы в процессе переговоров с теми людьми, у которых находится эта собственность. Там есть конфликты местного разлива, потому что частная собственность не только у одного агента. Одни готовы сотрудничать по поводу одной части вокзала, перевести на Южный и на Северный вокзалы. Мы думаем, что можно еще создать площадку на въезде в город, мы можем помочь при создании третьего автовокзала. И оттуда люди будут добираться до центрального рынка».

Чебан говорит, что они дожидаются целесообразного проекта. На месте нынешнего вокзала должно быть парковочное место. Если сможем убедить инвесторов, готовы помочь во многом - от технической документации до проектирования транспортных схем. «Это наше видение, и мы в этом направлении работаем. Мы ждем, чтобы собственники уладили свои конфликты юридического характера и в любой момент готовы выдать все авторизации», обещает генпримар.