Александр Муравский: Де факто, мы говорим о ста днях прямого руководства исполнительной власти президентом страны

Одно дело, когда правительство сформировано после парламентских выборов, когда четко есть политическое большинство. Когда правительство сформировано в не совсем нормальных условиях, возникают сомнения.

Сказал в программе «Главное» с Лилией Бураковской экс-вице-премьер РМ Александр Муравский.

"При таком формировании правительства, возникают сомнения и вопросы, почему тех отправили в отставку, чем эти лучше. Когда формировалось правительство Майи Санду, у общества были огромные ожидания. Это произошло в условиях нагнетания атмосферы, связанной с олигархами и коррупцией. У правительства Санду была попытка сконцентрировать внимание на одной проблеме, все остальные были упущены. Все это наложилось на кризис, пришло новое правительство. С правительством Кику население не связывало такие ожидания. Люди не ждали, что произойдет что-то серьезное. 100 - условный срок. Правительство показало, что оно занято конкретными делами, основное внимание уделяется проблемам социальным, оно пытается решить конкретные задачи. Министры не хватают звезд с неба, у них рутинная работа. Нравится этот факт многим или нет, но мы говорим о 100 днях прямого руководства исполнительной власти", - отметил Муравский.