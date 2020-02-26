Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый: За воровство - тюрьма. Я вам устрою "Преступление и наказание!"

    26.02.2020 16:29 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Примар города Бельцы Ренато Усатый заявил, что приедет с проверкой на МП Дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ).

    Об этом он сказал, во вторник, 25 февраля, во время заседания бельцкого муниципального совета после того, как зачитал письмо от одного из работников МП ДРСУ, который сообщил о хищениях топлива главным инженером, пишет ru1.md

    Так, Ренато Усатый зачитал отрывок письма от работника ДРСУ, который сообщил, что главный инженер Анатолий Пасичняк дал ему указание записать топливо на один из автомобилей предприятия, а потом заправлял этим топливом свой личный автомобиль.

    «Так же я хотел бы вам рассказать о том, как главный инженер Пасичняк А.И. пользовался служебным полномочием летом 2019 года. А именно в июле месяце главный инженер каждый вечер заезжал на автозаправочную станцию, где заправлялась автомашина-пылесос Volvo, и заправлял свой личный автомобиль. Видео доказательство предоставляю вам. Так же на этой АЗС с этой же машины заправляется его главный механик», - зачитал отрывок письма менеджера по транспорту Ренато Усатый.

    После прочтения письма примар Бельц задал вопрос администратору МП ДРСУ Юрию Хмарному, известно ли ему об этих случаях. Хмарный ответил, что до проведения финансовой проверки он не знал об этом и что на данный момент создана комиссия, которая проверит все выявленные случаи.

    «Я завтра же приеду к вам на предприятие. Привет главному инженеру! Он что совсем страх потерял? Ему не хватает, что он зарабатывает на автобусах и потому заправляет их за счет муниципального предприятия? Как собаку завтра приду и задушу», - сказал Ренато Усатый и потребовал подготовить документы для подачи заявления в прокуратуру и полицию.

     