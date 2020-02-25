Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Муравский о правительстве технократов: беллетристика

    25.02.2020 21:55 TVC21 Новости - Общество

     

    «По Конституции правительство Кику - глава исполнительной власти. Оно выполняет программу, которая ему просто пришла в голову? Нет. Она отвечает приоритетам партии социалистам, которая его поддержала». Об этом рассказал в передаче «Главное» с Лилией Бураковской экс-вице-премьер РМ Александр Муравский, передаёт eNews.

    «Вот есть правительство. У него нет политической программы? Кого можно назвать технократом в Министерстве экономики? Мой визави Вячеслав выступает за развитие экономики преимущественно в частном секторе и за приватизацию госимущества. Я, допустим, как министр экономики, говорю нет, госсектор над укреплять, и делаю упор на ГП. Так мы технократы или политики?»

    Муравский заявил, что по Конституции правительство Кику - глава исполнительной власти. Оно выполняет программу, которая ему просто пришла в голову? Нет. Она отвечает определенным приоритетам партии социалистам, которая его поддержала.

    -Демократы голосовали за это правительство с условием, что будут продолжены программы правительства Павла Филипа.

    «Это и есть политическая составляющая. Поэтому все эти разговоры, что есть правительство технократов для беллетристики, а хорошее правительство хорошее-плохое, какую линию, ту или другую оно проводит, просто разговоры», считает Муравский.

     