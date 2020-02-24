Чебан: Над нами достаточно поиздевались маршруточники

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Микроавтобусы, которые не вышли на маршрут в понедельник, 24 февраля, могут остаться без контрактов с мэрией, заявил Ион Чебан в ходе оперативного совещания. Он подтвердил, что представители муниципальных властей не намерены встречаться с протестующими, сообщает Аgora.md. Мэр также подчеркнул, что в муниципальном бюджете нет средств для субсидирования частных перевозчиков, сообщает eNews.

«Микроавтобусы, которыми управляют Топалэ, Алекса - обычный провокатор, которому не хватает денег, - не вышли на линию. Спросите его, какие транспортные единицы выходят на маршрут и в какой одежде на работу приходят водители этих микроавтобусов. Я прошу юридический отдел предоставить нам до вечера варианты окончательного расторжения контрактов с этими бизнесменами», - сказал Чебан, пишет vedomosti.

Чебан официально обратился в антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и генеральную прокуратуру для расследования действий перевозчика в отношении мэрии: «Мы обратимся в суд, и все проясним. В этом смысле жители муниципалитета, даже если это трудно, неудобно и проблематично, должны быть на нашей стороне. Над ними достаточно поиздевались те, кто осуществляет деятельность в этой области. Я благодарю тех, кто вышел, и у меня есть некоторые идеи на этот счет».

Чебан отметил, что, если забастовка продолжится, рабочие часы государственных учреждений будут изменены, и будут наняты частные микроавтобусы и автобусы.