Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чебан: Над нами достаточно поиздевались маршруточники

    24.02.2020 17:10 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Микроавтобусы, которые не вышли на маршрут в понедельник, 24 февраля, могут остаться без контрактов с мэрией, заявил Ион Чебан в ходе оперативного совещания. Он подтвердил, что представители муниципальных властей не намерены встречаться с протестующими, сообщает Аgora.md. Мэр также подчеркнул, что в муниципальном бюджете нет средств для субсидирования частных перевозчиков, сообщает eNews.

    «Микроавтобусы, которыми управляют Топалэ, Алекса - обычный провокатор, которому не хватает денег, - не вышли на линию. Спросите его, какие транспортные единицы выходят на маршрут и в какой одежде на работу приходят водители этих микроавтобусов. Я прошу юридический отдел предоставить нам до вечера варианты окончательного расторжения контрактов с этими бизнесменами», - сказал Чебан, пишет vedomosti.

    Чебан официально обратился в антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и генеральную прокуратуру для расследования действий перевозчика в отношении мэрии: «Мы обратимся в суд, и все проясним. В этом смысле жители муниципалитета, даже если это трудно, неудобно и проблематично, должны быть на нашей стороне. Над ними достаточно поиздевались те, кто осуществляет деятельность в этой области. Я благодарю тех, кто вышел, и у меня есть некоторые идеи на этот счет».

    Чебан отметил, что, если забастовка продолжится, рабочие часы государственных учреждений будут изменены, и будут наняты частные микроавтобусы и автобусы.

     