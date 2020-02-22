Новый директор разведки США обвиняется в получении денег от Плахотнюка

Новый директор Национальной разведки США Ричард Гренелл, назначенный недавно Трампом на эту должность, обвиняется в том, что он получал деньги от беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Гренелл обвиняется в том, что он предоставлял консультации олигарху Плахотнюку, который сейчас находится в бегах, и скрыл эту информацию, передает anticoruptie.md

Pro Publica пишет, что в 2016 году Гренелл также написал несколько статей в защиту молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, но не обнародовал информацию о том, что ему за это заплатили, об этом говорят документы и свидетельские показания. Гренелл не сообщил эту информацию в Foreign Agents Registration Act (FARA). Данный орган обязывает граждан США, работающих на иностранных политиков, сообщать об этом.

Адвокат Греннела заявил, что "за эти статьи Ричарду не заплатили, он просто выражал свое мнение и писал сотни статей". Речь идет о статьях в Washington Examiner и Washington Times, в которых Греннел защищает Плахотнюка, обвиняемого в причастности к банковскому мошенничеству.

Pro Publica также отмечает, что нет точной информации о том, были ли эти статьи частью соглашения между Гренеллом и Плахотнюком, но подчеркивает, что даже о неоплачиваемой работе необходимо было сообщать в соответствии с законом FARA, если она была заказана иностранным политиком.

Гренелл известен как один из самых преданных сторонников Дональда Трампа. Будучи послом в Германии, Гренелл вызвал настоящий дипломатический скандал в августе прошлого года. Он раскритиковал Берлин за низкий оборонный бюджет, пригрозил вывести войска США и перебросить в Польшу.