Михай Попшой: Это кощунственно, когда депутатам повышается зарплата, а пенсионерам понижается пенсия (видео)

«Ведь изначально в декабре проголосовали за двойную индексацию. Это когда одно яблоко разрезать и половину отдать в апреле, а вторую – в октябре. А сейчас уже другая версия -половину в апреле, а осенью только четверть. Потому что они сейчас поняли, что денег нет. Такой своеобразный подход».
Политик говорит, что подняли зарплаты депутатам, а об этом никто не знал. За это голосовали только социалисты и демократы. Поправки сделали Чеботарь и поддержали идею глава комиссии Головатюк и г-жа Гречаная. Народных избранников осчастливили. Это кощунственно, когда депутатам повышают зарплаты, а пенсионерам понижают пенсии».