Михай Попшой: Это кощунственно, когда депутатам повышается зарплата, а пенсионерам понижается пенсия (видео)

«Мы хотели спросить у Кику, почему решили два раза индексировать пенсии, но людей вводят в заблуждение. Снизили процент, потому что поняли, что денег нет». Заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской депутат фракции Партии действия и солидарности Михаил Попшой, передает eNews.

«Ведь изначально в декабре проголосовали за двойную индексацию. Это когда одно яблоко разрезать и половину отдать в апреле, а вторую – в октябре. А сейчас уже другая версия -половину в апреле, а осенью только четверть. Потому что они сейчас поняли, что денег нет. Такой своеобразный подход».

Политик говорит, что подняли зарплаты депутатам, а об этом никто не знал. За это голосовали только социалисты и демократы. Поправки сделали Чеботарь и поддержали идею глава комиссии Головатюк и г-жа Гречаная. Народных избранников осчастливили. Это кощунственно, когда депутатам повышают зарплаты, а пенсионерам понижают пенсии».