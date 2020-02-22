Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Юрий Мунтян об ассоциации с ЕС: Ничего не изменится, пока власть и оппозиция не прочтут это соглашение

    22.02.2020 00:49 TVC21 Новости - Общество

     «Нужна политическая повестка дня, иначе ничего не получится и не сработает. А она появится только в том случае, если этот документ связать с конкретными потребностями и интересами граждан этой страны».

    Заявил в передаче «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником Юрий Мунтян, член Исполкома Гражданского конгресса, передаёт enews.md

    «Я сторонник евроинтеграции и евромодернизации, и всегда им был. В 2014 году мы заключили Соглашение об ассоциации с ЕС. Сделали это бездумно, очень непрофессионально провели переговоры. Мы приняли все мыслимые и немыслимые требования, которые нам предъявляла брюссельская бюрократия в отличие от Польши, Румынии, Болгарии, которые годами обсуждали множество деталей в пользу отечественных производителей».

    Мунтяну напомнил, что были подписаны два потрясающих документа, в том числе о зоне свободной торговли. Но через два года полновластным хозяином РМ, уже захваченного государства, стал один человек. Вопреки всем этим механизмам. Но он вынужден был бежать из страны. Но не потому что была ассоциация, а потому что Россия, США и Европа его изгнали.

    «Это соглашение пока абстракция. Оно есть, но ничего не меняется. И не изменится, несмотря еще на 1566 деклараций в пользу евроинтеграции. До тех пор, пока партии власти и партии оппозиции хотя бы не озаботятся прочтением этого соглашения. Пока не будет политической повестки дня, ничего не получится и не сработает. А она появится только в том случае, если этот документ связать с конкретными потребностями, интересами граждан этой страны», - уверен Мунтян.

     