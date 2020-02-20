ЕС хочет, чтобы Молдова была решительной в применении верховенства закона

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Европейский союз хочет, чтобы правительство Республики Молдова предпринимало больше действий в том, что касается применения верховенства закона.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор департамента по России, Восточному партнерству и ОБСЕ Европейской службы внешних связей Люк Девинь, передает moldpres.md

«Европейский союз не может заменить действия правительства Республики Молдова. Через пять лет после процесса ассоциации молдавского государства к ЕС Республика Молдова остается страной с проблемами в сфере применения закона», - сказал европейский чиновник.

«В этих обстоятельствах политически сложно найти аргументы в Европейском парламенте для голосования о возобновлении макроэкономической финансовой поддержки для Республики Молдова», - отметил Девинь.

По его словам, новый подход Европейского союза к Республике Молдова заключается в поддержке граждан Молдовы и меньше - правительства.

Люк Девинь находился с рабочим визитом в Кишиневе в качестве сопредседателя 5-го заседания Комитета по ассоциации Молдова-ЕС.