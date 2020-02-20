Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ЕС хочет, чтобы Молдова была решительной в применении верховенства закона

    20.02.2020 14:17 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Европейский союз хочет, чтобы правительство Республики Молдова предпринимало больше действий в том, что касается применения верховенства закона.

    Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор департамента по России, Восточному партнерству и ОБСЕ Европейской службы внешних связей Люк Девинь, передает moldpres.md

    «Европейский союз не может заменить действия правительства Республики Молдова. Через пять лет после процесса ассоциации молдавского государства к ЕС Республика Молдова остается страной с проблемами в  сфере применения закона», - сказал европейский чиновник.

    «В этих обстоятельствах политически сложно найти аргументы в  Европейском парламенте для голосования о возобновлении макроэкономической финансовой поддержки для Республики Молдова», -  отметил Девинь.

    По его словам, новый подход Европейского союза к Республике Молдова заключается в поддержке граждан Молдовы и меньше - правительства.

    Люк Девинь находился с рабочим визитом в Кишиневе в качестве сопредседателя 5-го заседания Комитета по ассоциации Молдова-ЕС.

     