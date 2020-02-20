Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Паскару о европейской помощи: Бойтесь данайцев, дары приносящих (видео)

    20.02.2020 14:11 TVC21 Новости - Общество

    На протяжении 3-4 лет наша соседняя братская страна спонсировала детские сады во многих местностях, примэрии на европейские деньги.

    Ситуацию прокомментировал в передаче «Главное» на TVC-21 лидер национального движения «Воевод» Николай Паскару.

    "Наши соседи показали, как они открыты к Республике Молдова, как они уважают нашу страну. Но, надо понимать, что у нас глобализация, будут разные подобные проекты, и они будут показывать негативную сторону правительства и президента. Они будут внедряться через оппозиционные партии. Есть хорошее выражение про данайцев, дары приносящих. Они ремонтируют детские сады, примэрию, появляется пиар, но проблема не решится. Проблема не в строительстве новых дорог, а в том, что люди уезжают из страны", - отметил Паскару.

     

     