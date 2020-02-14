Артур Ефремов о конфликте Санду и Нэстасе: Они стали полными лузерами

«Я не понимаю, зачем вся эта истерия и вся свистопляска, как будто мы решаем выборы гражданина Молдовы генеральным секретарем ООН». Задается вопросом в передаче «Главное» с Ниной Димогло журналист Артур Ефремов.

- Что на самом деле произошло в Хынчештах? Это действительно произошло определенное недопонимание в блоке ACUM? Это банальный внутрипартийный раскол или ситуация, которая будет иметь более глубокие последствия?

"Эти действия имеют значение, как любые действия и противодействия на политической сцене. Но я не понимаю, что касается очередного конфликта между господами Санду и Нэстасе. Есть старая русская пословица: милые бранятся, только тешатся. А если серьезно, и ей, и ему нечем крыть. Результатов ноль. Они уже стали полными лузерами в молдавской политике. И все, что они могут делать для своей команды и своего окружения, и нас журналистов и всего молдавского общества, это, наверное, использовать формулу – сам дурак. Что им еще благополучно делать?", - ответил Ефремов на вопрос ведущей, передаёт enews.md

Артур Ефремов не видит ничего экстраординарного в выборах в Хынчештах. И думает, что победят социалисты, потому что г-н Ботнарь Александр Кириллович трех- или четырехкратный мэр этого молдавского города, им поможет.