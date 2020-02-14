Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Артур Ефремов о конфликте Санду и Нэстасе: Они стали полными лузерами

    14.02.2020 15:16 TVC21 Новости - Общество

    «Я не понимаю, зачем вся эта истерия и вся свистопляска, как будто мы решаем выборы гражданина Молдовы генеральным секретарем ООН». Задается вопросом в передаче «Главное» с Ниной Димогло журналист Артур Ефремов.

    - Что на самом деле произошло в Хынчештах? Это действительно произошло определенное недопонимание в блоке ACUM? Это банальный внутрипартийный раскол или ситуация, которая будет иметь более глубокие последствия?

    "Эти действия имеют значение, как любые действия и противодействия на  политической сцене. Но я не понимаю, что касается очередного конфликта между господами Санду и Нэстасе. Есть старая русская пословица: милые бранятся, только тешатся. А если серьезно, и ей, и ему нечем крыть. Результатов ноль. Они уже стали полными лузерами в молдавской политике. И  все, что они могут делать для своей команды и своего окружения, и нас журналистов и всего молдавского общества, это, наверное, использовать формулу – сам дурак. Что им еще благополучно делать?", - ответил Ефремов на вопрос ведущей, передаёт enews.md

    Артур Ефремов не видит ничего экстраординарного в выборах в Хынчештах. И  думает, что победят социалисты, потому что г-н Ботнарь Александр Кириллович трех- или четырехкратный мэр этого молдавского города, им поможет.

     