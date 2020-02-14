Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Сергей Тофилат о Metalferos: При Плахотнюке прокуратура изъяла все документы, там нужно искать и концы

    14.02.2020 15:12 TVC21 Новости - Общество

    Монополист на этом рынке имеет очень маленькую прибыль. Нужно провести аудит, куда идет официальная прибыль, сколько было украдено. Материалы направить в прокуратуру, расследовать и начать возврат активов. Может и не стоит приватизировать его? Задается вопросом эксперт Сергей Тофилат в передаче «Главное» с Лилией Бураковской на TVC-21, сообщает eNews.

    «Metalferos – предприятие, которое держит монополию на рынке сбора и обработке металлов. И получается, что, имея монополию на этом рынке, оно с финансовой точки имеет очень маленькую прибыль. На самом деле там есть куча фирм-прокладок, которые всю эту прибыль прикарманивают при покупке металла у физических лиц. И другая сеть – при продаже металла. Вся прибыль уходит сторонним кампаниям, которые, наверное, контролируются политиками, имеющими влияние. Есть политический класс у власти, он создает такие компании, всю прибыль высасывают».

    Эксперт считает, что поэтому прежде чем идти на приватизацию, нужно провести аудит, куда идет официальная прибыль предприятия, сколько было украдено. Материалы направить в прокуратуру, она должна расследовать и начать возврат активов.

    -Вы говорите о фирмах-прокладках. Эта информация доказана?

    «Есть много материалов в прессе. Кроме этого налоговая инспекция проводила проверки. Викол был арестован. В 2012-13 года за 5 месяцев было украдено 750 миллионов лей. И тогда материалы изъял НЦКБ и дело заглохло. Это был период правления ДПМ, когда прокуратура подчинялась г-ну Плахотнюку. Значит, там надо искать концы».

    Тофилат заявил, что еще в 2015 году были аресты, на Викола завели уголовное дело. Но в новостях не было информации, сколько было возвращено, хотя бы из тех 750 млн, которые найдены. Деньги надо вернуть. Может, тогда его и не нужно приватизировать, а просто, а просто сменить руководство, уверен Тофилат.

     