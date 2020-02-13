Андрей Жикол: Город однозначно очистится от рекламы

Фото: TVC21

Мы не можем предложить экономическим агентам разместить рекламу на окраине города, потому что весь центр занят.

Об этом заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской Виктор Киронда, вице-примар муниципия Кишинев, пишет point.md

"У нас будет четкий план, как изменить остановки. Необходимо проводить аукционы, находить места, где агенты захотят разметить рекламу", - отметил Киронда.

На программе также присутствовал предприниматель Андрей Жикол, который высказал свое мнение о наружной рекламе. Предприниматель в области IT Андрей Жикол отметил, что реклама нуждается в большой чистке и выравнивании.

"Рекламные ресурсы - это затратные инвестиции. Необходимо конкретное видение примэрии, чтобы люди инвестировали на 10 лет вперед. Реклама должна быть комфортной. Не стоит путать профессиональных рекламщиков и тех, кто загрязнил фасады. Все мировые столицы заполнены рекламами аккуратно, это смотрится хорошо. Мы можем это сделать, это реально", - подчеркнул Жикол.