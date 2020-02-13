Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Министр обороны о мемориале
    Большинство сооружений на кишиневском мемориале воинской славы "Вечность" - в катастрофическом состоянии, представляя ...
    20
    Ион Кику об угрозах ППДП вынести вотум недоверия: Они еще не устали делать это?
    Фото: TVC21 Премьер-министр Ион Кику не был удивлен намерением депутатов ППДП вынести вотум недоверия правительству, ...
    20
    Филат о Плахотнюке: У этого человека не все дома и он опасен для общества
    Фото: TVC21 Влад Филат считает, что Влад Плахотнюк «опасен для общества». Бывший премьер-министр предупредил политиков, ...
    70
    Андрей Жикол: Город однозначно очистится от рекламы
    Фото: TVC21 Мы не можем предложить экономическим агентам разместить рекламу на окраине города, потому что весь центр ...
    40
    Александру Тэнасе: Это правительство будет распущено
    Нынешнее правительство будет распущено и сформируют другое правительство, состоящее из людей, которые смогут открывать ...
    129
    Андрей Нэстасе об отношениях с ПДС: Время односторонних уступок истекает
    Лидер ППДП Андрей Нэстасе признал, что в последний период по «объективным, а также субъективным» причинам, диалог ...
    83
    Майя Санду планирует уличные акции
    Председатель Партии действия и солидарности, экс-премьер Майя Санду, не исключает того, что до президентских выборов, ...
    42
    Марк Ткачук о политиках во власти: социальные глисты или паразиты
    Тошнит от этих рокировок в органах власти. Но ведь в молдавском обществе достаточно компетентных людей, способных принимать ...
    125
    Требуется мораторий на приватизацию государственных предприятий
    Группа экспертов, гражданских активистов, призывает власти установить, по крайней мере, до следующих парламентских выборов ...
    63
    Владимир Воронин о борьбе с коррупцией: Выйти из соглашения об отмене смертной казни
    Фото: TVC21 Надо привлекать всех за коррупцию. И проверить госчиновников, которые никогда не работали в бизнесе, а только ...
    154

    • Андрей Жикол: Город однозначно очистится от рекламы

    13.02.2020 15:34 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Мы не можем предложить экономическим агентам разместить рекламу на окраине города, потому что весь центр занят.

    Об этом заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской Виктор Киронда, вице-примар муниципия Кишинев, пишет point.md

    "У нас будет четкий план, как изменить остановки. Необходимо проводить аукционы, находить места, где агенты захотят разметить рекламу", - отметил Киронда.

    На программе также присутствовал предприниматель Андрей Жикол, который высказал свое мнение о наружной рекламе. Предприниматель в области IT Андрей Жикол отметил, что реклама нуждается в большой чистке и выравнивании.

    "Рекламные ресурсы - это затратные инвестиции. Необходимо конкретное видение примэрии, чтобы люди инвестировали на 10 лет вперед. Реклама должна быть комфортной. Не стоит путать профессиональных рекламщиков и тех, кто загрязнил фасады. Все мировые столицы заполнены рекламами аккуратно, это смотрится хорошо. Мы можем это сделать, это реально", - подчеркнул Жикол.

     

    Обновлено ( 13.02.2020 15:45 )  