Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александру Тэнасе: Это правительство будет распущено

    13.02.2020 15:31 TVC21 Новости - Общество

    Нынешнее правительство будет распущено и сформируют другое правительство, состоящее из людей, которые смогут открывать двери и вести диалоги с внешними партнерами.

    Такое мнение высказал бывший председатель Конституционного суда Александру Тэнасе в эфире передачи на телеканале TVRMoldova.

    «Это правительство не было хорошим с самого начала, начиная с кандидатуры премьер-министра, которая была не самой подходящей, но которую утвердили. Я думаю, что оно будет отправлено в отставку и сформируют другое правительство из других людей, которые смогут открывать двери, вести диалоги и на которых будут смотреть другими глазами», - сказал Александр Тэнасе.

    Политик заявил, что не видит, «как этому правительству удастся установить отношения на внешнем уровне, особенно в европейском плане».

    «Для них не откроют двери. Даже в восточном регионе все идет не так, как объявлено», - сказал Тэнасе.

    «Внешней политики Молдовы не существует. Очень печально видеть, что на внешнем уровне наше правительство изолировано. Многие люди в кабмине компетентны, но они не загорелись. Я не знаю, каковы планы президента Додона, но обычно в таких случаях требуются перестановки в правительстве и разработка другого пакета, который бы направлял другие сообщения как внутри страны, так и за ее пределами», - заключил Александру Тэнасе.

     