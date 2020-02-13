Александру Тэнасе: Это правительство будет распущено

Нынешнее правительство будет распущено и сформируют другое правительство, состоящее из людей, которые смогут открывать двери и вести диалоги с внешними партнерами.

Такое мнение высказал бывший председатель Конституционного суда Александру Тэнасе в эфире передачи на телеканале TVRMoldova.

«Это правительство не было хорошим с самого начала, начиная с кандидатуры премьер-министра, которая была не самой подходящей, но которую утвердили. Я думаю, что оно будет отправлено в отставку и сформируют другое правительство из других людей, которые смогут открывать двери, вести диалоги и на которых будут смотреть другими глазами», - сказал Александр Тэнасе.

Политик заявил, что не видит, «как этому правительству удастся установить отношения на внешнем уровне, особенно в европейском плане».

«Для них не откроют двери. Даже в восточном регионе все идет не так, как объявлено», - сказал Тэнасе.

«Внешней политики Молдовы не существует. Очень печально видеть, что на внешнем уровне наше правительство изолировано. Многие люди в кабмине компетентны, но они не загорелись. Я не знаю, каковы планы президента Додона, но обычно в таких случаях требуются перестановки в правительстве и разработка другого пакета, который бы направлял другие сообщения как внутри страны, так и за ее пределами», - заключил Александру Тэнасе.