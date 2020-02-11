Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Виктор Киронда о транспортной проблеме в столице: Кишинев проходит тот путь, который прошли все европейские города

    11.02.2020 15:23 TVC21 Новости - Общество

    Нужны приватизация и развитие общественного транспорта, чтобы сделать его комфортным, чтобы он ездил по графику, предоставлял хорошие услуги. И люди сами меньше будут использовать личный транспорт. А пока у нас нет достойной альтернативы. Об этом заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской Виктор Киронда, вице-примар мун. Кишинэу, сообщает eNews.

    "-Так живет любой город. Когда не работает нормально городской транспорт, когда он не комфортен, не ездит по графику, все плохо с пешеходной инфраструктурой, единственная возможность передвигаться с комфортом по городу остается частный автомобиль. Потому и пробки, у нас беда с инфраструктурой, проблема с парковками. Быстрый рост количества личного транспорта ведет к ухудшению ситуации. Это замкнутый круг. Чтобы его разорвать, нужны две вещи: приватизация и развитие общественного транспорта, сделать его более комфортным, чтобы он ездил по графику, предоставлял хорошие транспортные услуги, с одной стороны. И с другой – внедрять политики, чтобы люди меньше использовали частный транспорт. Мало таких людей, которые хотят только на своем транспорте ездить. Больше тех, кто не видит альтернативы и садятся в свою машину.

    Если человек поедет, например, в Вену или другой европейский город, ему очень комфортно в общественном транспорте. 

    Тот путь, который прошли все европейские города, мы сейчас имеем. Все было заполнено машинами. Там поняли, что этот путь,  не приведет ни к чему," - говорит Киронда.

     