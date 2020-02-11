Виктор Киронда о транспортной проблеме в столице: Кишинев проходит тот путь, который прошли все европейские города

Нужны приватизация и развитие общественного транспорта, чтобы сделать его комфортным, чтобы он ездил по графику, предоставлял хорошие услуги. И люди сами меньше будут использовать личный транспорт. А пока у нас нет достойной альтернативы. Об этом заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской Виктор Киронда, вице-примар мун. Кишинэу, сообщает eNews.

"-Так живет любой город. Когда не работает нормально городской транспорт, когда он не комфортен, не ездит по графику, все плохо с пешеходной инфраструктурой, единственная возможность передвигаться с комфортом по городу остается частный автомобиль. Потому и пробки, у нас беда с инфраструктурой, проблема с парковками. Быстрый рост количества личного транспорта ведет к ухудшению ситуации. Это замкнутый круг. Чтобы его разорвать, нужны две вещи: приватизация и развитие общественного транспорта, сделать его более комфортным, чтобы он ездил по графику, предоставлял хорошие транспортные услуги, с одной стороны. И с другой – внедрять политики, чтобы люди меньше использовали частный транспорт. Мало таких людей, которые хотят только на своем транспорте ездить. Больше тех, кто не видит альтернативы и садятся в свою машину.

Если человек поедет, например, в Вену или другой европейский город, ему очень комфортно в общественном транспорте.

Тот путь, который прошли все европейские города, мы сейчас имеем. Все было заполнено машинами. Там поняли, что этот путь, не приведет ни к чему," - говорит Киронда.