Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Эксперты допускают, что в этом году могут состояться досрочные парламентские выборы

    09.02.2020 21:54 TVC21 Новости - Общество

    Политический аналитик Виктор Чобану и политолог Корнелиу Чуря считают, что в 2020-м году велика вероятность досрочных парламентских выборов. Об этом они заявили, принимая участие в программе  «Главное» с Лилией Бураковской.

    Так, на вопрос ведущей о том, насколько велика вероятность досрочных выборов в текущем году, Виктор Чобану сказал, что более чем велика, особенно после президентских выборов.

    «Самый простой вариант. Игорь Додон выигрывает выборы, то, что сейчас кажется наиболее вероятным сценарием. Он захочет закрепить свой результат и на этой волне пойти на досрочные выборы», - сказал аналитик.

    «В случае победы Майи Санду выборы тоже возможны. Я приведу вам еще более невероятный сценарий. Еще до президентских выборов внешние партнеры оказывают определенное влияние на демократов, они провоцируют падение правительства Кику. Мы рассматриваем чисто гипотетически сценарий, нет никаких подтверждений тому или другому. И сами игроки, к чему они должны стремиться, к чему двигаться и какой сценарий они продвигают. Это я хотел бы видеть», - сообщил Чобану.

    Политолог Корнелий Чуря также не исключает возможность досрочных парламентских выборов.

    «Эти досрочные выборы пытаются организовать искусственно. Мы сейчас наблюдаем это в Румынии. Мы не знаем, дойдет ли это у них до логичного итога, потому что там социал-демократы могут переиграть. Такой вариант может быть и у нас. Начать все заново и получить приличный результат… Я считаю, что, если социалисты получат все, не будет оптимального результата. И поэтому досрочные выборы могут быть вариантом переигровки", - пояснил политолог.

     

     