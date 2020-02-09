Виталий Андриевский об

Примерно месяц назад началась массированная атака на президента, за которой могут стоять силы извне. Но мое личное мнение, Додон может устоять. Об этом в программе «Главное» с Ниной Димогло рассказал Виталий Андриевский, директор института эффективной политики, сообщает еNews.

"-Насколько сегодня реально, что эти все группы могут выйти и сформировать другое технократическое правительство?

-50 на 50. Я не знаю, что произошло, но примерно месяц назад началась массированная атака на Додона. За ней могут стоять только люди, связанные с ЕС и США. Если там примут решение, что Додона надо убрать, они его уберут. Дожмут и демократов, мол, не надо с Додоном связываться. Если это просто самодеятельность, но я не верю в это, бас и все заработало. А Додон может устоять, это моя позиция," - заявил Андриевский.