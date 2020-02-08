Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Волницкий: У Влада Филата не поменялись взгляды на развитие Молдовы

    08.02.2020 20:35 TVC21 Новости - Общество

    У Влада Филата не изменились взгляды на развитие Молдовы, у него есть хорошие идеи.

    Об этом заявил в программе «Главное» на TVC-21 политолог Игорь Волницкий, пишет point.md.

    В Интернете ходит немало слухов, один известный писатель даже заявил, что Филат купил Санду телеканал. Также обсуждается, что Филат будет продвигать ЛДПМ. Ведущая попросила прокомментировать Волницкого такие слухи, так как он общается с Филатом.

     "Когда-то я был пресс-секретарем Влада Филата и имел право говорить от его имени. Я не знаю о проектах Филата, мы не говорим о политике. Я уверен, что слухи о медийном бизнесе -  неправда", - заявил Волницкий.

     

     

     