Кирилл Габурич отрицает информацию о смене данных в паспорте

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Кирилл Моцпан, бывший председатель парламентской комиссии по безопасности, сообщил сегодня, 7 февраля, что Кирилл Габурич сменил данные в документах, удостоверяющих личность.
По словам депутата, Кирилл Габурич изменил только свое отчество. Данные в документах были изменены с Габурич Кирилл Василе на Габурич Кирилл Валериу.
Более того, депутат сказал, что есть информация, что Габурич был объявлен в розыск Россией на основании уголовного дела о незаконном пересечении границы и использовании поддельных документов, подчеркнув, что это информация проверяется.
Журналисты портала Unimedia связались с бывшим премьером с просьбой прокомментировать заявления Моцпана, на что Габурич ответил:
«Я не менял своего отчества и в России нет никакого уголовного дела в отношении меня».