Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Тулянцев считает, что власть исполняет обещания данные западу, а не людям

    06.02.2020 18:24 TVC21 Новости - Общество

    Это у руководителей страны такой инстинкт самосохранения. Чтобы внешние партнеры давали денег, не вздумали их свергнуть. Ведь технологии оранжевых революций еще никто не отменял. А народ все стерпит. Свое мнение об этом высказал в передаче «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником  Игорь Тулянцев, председатель общественной организации «За свободную Родину», передаёт eNews.

    "-Председатель парламента Гречаная заверила ЕС, что они будут придерживаться всех договоренностей с ним. Но ведь это приведет к общему обнищанию и без того нищего населения. Почему эта фишка у них всегда играет?

    В этом и состоит корень проблемы, что свои обязательства перед внешними партнерами власть всегда старается выполнить. А обещания, данные народу - можно на них плюнуть или просто махнуть рукой. Почему? Потому что внешние партнеры дадут денег или нет, потому что, как показало 7 апреля, могут свергнуть власть или не свергнуть. Технологии оранжевых революций еще никто не отменял. А народ все стерпит. Платит, уезжает из страны на заработки и присылает деньги. Это у руководителей страны инстинкт самосохранения.

    Мы же помним, кто освободил нашу страну от Плахотнюка, от обязанности главного координатора нашей страны? Внешние партнеры. После того, как посол США Хоган зашел к нему на 15 минут, тот собрал свой чемодан и уехал.

    Суть в том, что власть сегодня абсолютно и всецело зависит от  внешних партнеров, выстраивает политику так, чтобы всех ублажать. Но нам от этого что? Понравились они на встрече с европейскими комиссарами, сказали, что будут поддерживать курс европейской интеграции, будут поднимать цены, продвигать европейские товары на наш рынок, убивать молдавского производителя, строить новые европейские магазины. Но самый главный вопрос, что люди от этого выигрывают, что им делать? Уверен, что они должны быть более активными," - сказал Тулянцев.

     