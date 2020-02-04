Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Штефан Глигор: С нынешним большинством нет шансов на реформирование юстиции

    04.02.2020 16:21 TVC21 Новости - Общество

    Эксперт в области публичных политик Штефан Глигор считает, что нынешнее парламентское большинство, сформированное Партией социалистов и Демократической партией, не оставляет никаких шансов на осуществление реформы юстиции.

    По его словам, демократы никогда не захотят подлинного реформирования правосудия, учитывая, что во время их правления государство было объявлено захваченным, передаёт ipn.md

    „Социалисты, предав своих партнёров по коалиции, вместе с которыми они обязались деолигархизировать государство от конкретных людей, занимавших конкретные должности в парламенте, предав своих сторонников, создали вместе с теми людьми, от которых они намеревались избавить государство, парламентское большинство и правительство. Думаете, демократы в самом деле проведут реформу правосудия, чтобы в итоге перед ним же ответить?”, - задался вопросом Штефан Глигор в эфире передачи „Главное” на телеканале TVC21.

    По мнению эксперта, реальную реформу юстиции можно будет провести только после проведения парламентских выборов, и они должны стать досрочными. „Это наш единственный шанс провести реальные реформы. Мы сможем реализовать пакет реформ и деолигархизировать государство, и мы сможем привлечь к ответственности ограбивших государство людей лишь в том случае, если у нас будет 55 мандатов в парламенте Республики Молдова, занятых неподкупными людьми”, - заявил Глигор.

    В то же время эксперт утверждает, что сегодня демократы не желают досрочных выборов, потому что в случае новых выборов они не получат и трети тех мандатов, которые есть у них в настоящее время.

     