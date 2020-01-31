Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Олег Рейдман о безвизе с ЕС: Это насос. Скоро не будет людей, способных наложить гипс

    31.01.2020 14:25 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    У нас всегда была нехватка врачей из-за маленьких зарплат. Они уезжают из страны, причем самые хорошие. Этому надо противостоять, но не сокращением персонала и за этот счет повышением зарплат оставшимся, а совсем другими мерами, инвестициями, например. Об этом заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской Олег Рейдман, секретарь ЦК ПКРМ, сообщает eNews.

    «Я не хочу быть пророком, но с этим надо обращаться очень осторожно. Ведь это насос. В Румынии врач, медсестра получают в десятки раз больше, чем в Молдове. На западе от Румынии еще больше. Специалисты из Румынии перетекают на запад, наши появляются в Румынии – кто-то становится врачом, кто-то не может подтвердить и переквалифицировать свою специальность. А у нас в конце концов не будет медиков, способных правильно наложить гипс или помазать зеленкой палец.

    Что мы имеем? У нас всегда была нехватка врачей из-за маленьких зарплат. Они уезжают, причем самые хорошие. Этому надо противостоять, но не сокращением персонала и за этот счет повышением зарплат оставшимся, а совсем другими мерами, например, инвестициями», - сказал Рейдман.

     