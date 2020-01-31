Додон о приватизации Metalferos: Государство не должно собирать металлолом

В ходе трансляции на платформе Președintele răspunde Игорь Додон рассказал о приватизации Metalferos, учреждения, которое, по его словам, не представляет интереса для руководства страны и не является стратегическим объектом.

Предприятие, с точки зрения главы государства, является сферой интересов исключительно для предпринимателей, сообщает agora.md

«Я считаю, что государство должно поддерживать все стратегические активы, находящиеся в его собственности. Что это? Железная дорога, Moldtelecom, энергетические сети, все, что имеет стратегическое значение, должно быть собственностью государства. Во всех странах эти активы не передаются частным инвесторам. Там, где работает бизнес, нечего делать государству. Какое отношение имеет государство к сбору металлолома? Эта компания на протяжении долгих лет являлась монополистом, мы либерализовали рынок. Рынок свободен. Начиная с конца прошлого года, его может приватизировать практически любая компания. Лучше всего, с аукциона, с молотка, кто больше даст», - сказал глава государства.

Более того, Додон считает, что в ближайшее время никто не будет спешить с приватизацией Metalferos.

«Никто не будет спешить купить его сейчас. Мы должны выяснить, что происходило там до сих пор», - сказал президент.

Напомним, что 27 января премьер-министр Ион Кику объявил, что компания Metalferos будет выставлена на приватизацию.