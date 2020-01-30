Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Марк Ткачук: Деньги мы найдем, тут миллиардами тырят

    30.01.2020 14:00 TVC21 Новости - Общество

    Доктор истории и один из основателей партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук раскритиковал деятельность нынешнего созыва парламента, сравнив депутатов с паразитами.

    Такую аналогию он провел в интервью телеканалу Prime, комментируя социально-политическую обстановку в стране, передает point.md.

    По его словам, с отъездом Влада Плахотнюка из Молдовы народные избранники лишились защиты.

    "Сегодня больше нет Плахотнюка, который защитит 101 человека в этом парламенте от возможного народного гнева. Этот парламент недееспособен, он не стал штабом перемен. Страна больше не выдержит 101 паразита", - считает Ткачук.

    Отвечая на вопрос о планах "Гражданского конгресса" в случае прихода к власти, он сказал, что первым делом следует повысить минимальный размер пенсий и стипендий, заверив, что деньги на эти цели найдутся.

    "- Мы сразу установим норму, ниже которой не может существовать пенсии и стипендии. - И деньги найдете? - Конечно, найдем. Тут миллиардами тырят. Зайдите в "Долину нищих". Спуститесь к Комсомольскому озеру или на Рышкановку. Посмотрите, сколько у нас денег народных - украденных у народа", - подчеркнул Ткачук.

    Во вторую очередь, по его мнению, нужно изменить отношение к молдавской экономике.

    "У нас есть области, которые не должны платить налоги. Это сфера высоких технологий и экологически чистое земледелие. Нам сегодня важно, чтобы там копошились люди, зарабатывая себе деньги", - сказал он.

     