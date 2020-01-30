Марк Ткачук: Деньги мы найдем, тут миллиардами тырят

Доктор истории и один из основателей партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук раскритиковал деятельность нынешнего созыва парламента, сравнив депутатов с паразитами.

Такую аналогию он провел в интервью телеканалу Prime, комментируя социально-политическую обстановку в стране, передает point.md.

По его словам, с отъездом Влада Плахотнюка из Молдовы народные избранники лишились защиты.

"Сегодня больше нет Плахотнюка, который защитит 101 человека в этом парламенте от возможного народного гнева. Этот парламент недееспособен, он не стал штабом перемен. Страна больше не выдержит 101 паразита", - считает Ткачук.

Отвечая на вопрос о планах "Гражданского конгресса" в случае прихода к власти, он сказал, что первым делом следует повысить минимальный размер пенсий и стипендий, заверив, что деньги на эти цели найдутся.

"- Мы сразу установим норму, ниже которой не может существовать пенсии и стипендии. - И деньги найдете? - Конечно, найдем. Тут миллиардами тырят. Зайдите в "Долину нищих". Спуститесь к Комсомольскому озеру или на Рышкановку. Посмотрите, сколько у нас денег народных - украденных у народа", - подчеркнул Ткачук.

Во вторую очередь, по его мнению, нужно изменить отношение к молдавской экономике.

"У нас есть области, которые не должны платить налоги. Это сфера высоких технологий и экологически чистое земледелие. Нам сегодня важно, чтобы там копошились люди, зарабатывая себе деньги", - сказал он.