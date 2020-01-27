Виталий Андриевский: ДПМ - разделена, и у Додона один возможный партнер

Против социалистов на выборах президента и в парламенте будут все правые. А с ними в альянс пойдет только большая часть ДПМ. Есть группа, которая уверена, что надо создать альянс с правыми.

Но есть и те, кто готов торговаться, куда выгоднее податься. Об этом рассказал в программе «Главное» с Ниной Димогло руководитель института эффективной политики Виталий Андриевский, передаёт enews.md

"-Оппозиция будет бороться против социалистов на президентских выборах. Есть стопроцентная уверенность, что Санду никогда не пойдет в коалицию с ними. Не пойдет и Нэстасе, если он вообще попадет в парламент. Безусловно, не пойдут и унионисты. Если у Ткачука получится, тоже не пойдет. И сейчас у партии Додона только один возможный партнер ДПМ.

-Насколько ДПМ сейчас разделена?

-Не буду называть фамилии. Там есть достаточно большая группа, которая ориентируется на Додона, но в последнее время она немного уменьшилась. Есть те, кто считает, что ДПМ должна проводить более или менее независимую политику и выставиться потом на торги – или с этими или с теми, чтобы получить кусок пирога, а не просто поддержать. И есть небольшая группа, которая считает, что обязательно надо договариваться с Санду, и в любом исходе создавать с правыми коалицию. А что будет дальше, сказать очень сложно," - заявил Андриевский.