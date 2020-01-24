Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Фадей Нагаческий: PAS не пришла на дебаты, хоть и критикует нас больше всех

    24.01.2020 16:54 TVC21 Новости - Общество

    На дебаты не пришли от PAS. Может, у них в самом деле есть хорошие идеи, которые нужно проанализировать и принять? Все было сделано, чтобы дискредитировать меня по максимуму.

    Об этом заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской Фадей Нагачевский, министр юстиции РМ, передаёт enews.md

    "-На сайте министерства юстиции была информация. На дебаты пришел только один представитель от гражданского общества. Создали рабочие группы, куда вошли все представители апелляционных палат – первые инстанции Кишинев-Чентру,  судебной палаты, с университета, ULIM, отправил всем фракциям парламента. Из всех фракций пришли, кроме PAS, которые больше всего нас критикуют, везде кричат, что все плохо.

    На заседании юридической комиссии я сказал г-ну Литвиненко, вы даете своего человека на дискуссии? Давайте приходите и поговорим. Может, у вас в самом деле есть идеи, которые нужно проанализировать и принять? Мы не против этих дискуссий. Все было сделано, чтобы дискредитировать меня по максимуму," - сказал Нагачевский.

     