Фадей Нагаческий: PAS не пришла на дебаты, хоть и критикует нас больше всех

На дебаты не пришли от PAS. Может, у них в самом деле есть хорошие идеи, которые нужно проанализировать и принять? Все было сделано, чтобы дискредитировать меня по максимуму.

Об этом заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской Фадей Нагачевский, министр юстиции РМ, передаёт enews.md

"-На сайте министерства юстиции была информация. На дебаты пришел только один представитель от гражданского общества. Создали рабочие группы, куда вошли все представители апелляционных палат – первые инстанции Кишинев-Чентру, судебной палаты, с университета, ULIM, отправил всем фракциям парламента. Из всех фракций пришли, кроме PAS, которые больше всего нас критикуют, везде кричат, что все плохо.

На заседании юридической комиссии я сказал г-ну Литвиненко, вы даете своего человека на дискуссии? Давайте приходите и поговорим. Может, у вас в самом деле есть идеи, которые нужно проанализировать и принять? Мы не против этих дискуссий. Все было сделано, чтобы дискредитировать меня по максимуму," - сказал Нагачевский.