Александр Жиздан: Настанет время, когда в Молдове будут вспоминать, как было при Плахотнюке

Александру Жиздан считает, что решение Соединенных Штатов объявить Владимира Плахотнюка нежелательным на территории этого государства основано не только на эмоциях.

В то же время бывший министр внутренних дел полагает, что через некоторое время «люди будут сожалеть о Владе Плахотнюке», сообщает unimedia.info

«Мы должны признать, что Влад Плахотнюк был очень влиятельной фигурой в политике Республики Молдова и что он имел очень четкое прозападное видение в политике партии. Я считаю, что в основе этого решения США находились не только эмоции», - сказал Александру Жиздан, отметив, что он был удивлен решением США по Владу Плахотнюку.

«Со временем люди начнут сожалеть о Владе Плахотнюке. Это человеческая природа, когда все набрасываются на одного человека. В Молдове настанут другие времена, и все будут вспоминать, как было при Плахотнюке», - добавил Жиздан.

Бывший министр также отметил, что он не разговаривал с Владом Плахотнюком с июня, когда экс-лидер ДПМ покинул Республику Молдова.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США включили Владимира Плахотнюка и всех членов его семьи в список нежелательных лиц на территории этого государства.

Министерство внутренних дел неоднократно направляло в «Интерпол» запрос на объявление в международный розыск бывшего лидера ДПМ.