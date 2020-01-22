Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Жиздан: Настанет время, когда в Молдове будут вспоминать, как было при Плахотнюке

    22.01.2020 13:33 TVC21 Новости - Общество
    Александру Жиздан считает, что решение Соединенных Штатов объявить Владимира Плахотнюка нежелательным на территории этого государства основано не только на эмоциях.
    В то же время бывший министр внутренних дел полагает, что через некоторое время «люди будут сожалеть о Владе Плахотнюке», сообщает unimedia.info
    «Мы должны признать, что Влад Плахотнюк был очень влиятельной фигурой в политике Республики Молдова и что он имел очень четкое прозападное видение в политике партии. Я считаю, что в основе этого решения США находились не только эмоции», - сказал Александру Жиздан, отметив, что он был удивлен решением США по Владу Плахотнюку.
    «Со временем люди начнут сожалеть о Владе Плахотнюке. Это человеческая природа, когда все набрасываются на одного человека. В Молдове настанут другие времена, и все будут вспоминать, как было при Плахотнюке», - добавил Жиздан.
    Бывший министр также отметил, что он не разговаривал с Владом Плахотнюком с июня, когда экс-лидер ДПМ покинул Республику Молдова.
    Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США включили Владимира Плахотнюка и всех членов его семьи в список нежелательных лиц на территории этого государства.
    Министерство внутренних дел неоднократно направляло в «Интерпол» запрос на объявление в международный розыск бывшего лидера ДПМ. 
     
     