Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Игорь Тулянцев: Плахотнюк поделился с США компроматом на видных молдавских политиков
    Об этом председатель общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев написал на своей странице в социальной ...
    26
    Зинаида Гречаная: Экспорт из Молдовы в ЕС снижается
    Фото: TVC21 Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаная заявила в интервью изданию Eurasia Expert, что динамика ...
    18
    Почему в Молдове подорожали овощи и фрукты
    В 2019 году фрукты в Молдове подорожали из-за роста цен на экспортную продукцию, овощи – из-за высокой зависимости от ...
    11
    Виталий Андриевский о президентских выборах: будет
    Президент должен стать гарантом честности, развития государства. И должен сказать – я не имею больших полномочий, ...
    100
    Стурза о санкциях для Плахотнюка: Циничный урок, который нужно усвоить
    Бывший премьер-министр Ион Стурза назвал санкции, введённые вчера в отношении бывшего лидера демократов, который больше ...
    28
    Валерий Демидецкий: Никто никогда в мире не победит коррупцию
      Фото: TVC21 У нас порядочный чиновник исключение из правил. К сожалению, мы так к этому приучены. Утверждает Валерий ...
    39
    Штефан Глигор о запрете семье Плахотнюка на въезд в США: Поздравляю тех немногих, у кого хватило смелости противостоять системе
    Гражданский активист Штефан Глигор прокомментировал информацию о решению  о запрете доступа Влада Плахотнюка и членов ...
    74
    Румынский Transgaz отложил завершение газового соединения с Молдовой на 2021 год
    Компания Transgaz изменила сроки строительства и ввода в эксплуатацию необходимой газовой инфраструктуры на территории ...
    48
    Политическая партия
    Фото: TVC21 Сегодня, 13 января 2020 года Агентством публичных услуг Республики Молдова была официально зарегистрирована ...
    49
    Додон назвал санкции против Плахотнюка стимулом для борьбы с коррупцией
    Игорь Додон также отметил вклад России, где олигарх был заочно осужден по ряду обвинений и объявлен в международный розыск, ...
    79

    • Виталий Андриевский о президентских выборах: будет "майдан"

    14.01.2020 14:43 TVC21 Новости - Общество
    Президент должен стать гарантом честности, развития государства. И должен сказать – я не имею больших полномочий, но я хочу стать моральным авторитетом этой страны, своим личным примером показать людям, как надо жить. Об этот рассказал Виталий Андриевский, директор института эффективной политики, в передаче «Главное», передаёт eNews.
    "-Мы выдумали эту историю, которая называется - выборы президента. И весь год будем гудеть. А потом я стопроцентно уверен, что у нас будет майдан, не важно, как мы его назовем. 
    Майя Санду напишет себе программу, Усатый и Додон тоже. Но ведь президент у нас ничего не решает. У нас не президентская республика. Додон пишет шикарную программу, побеждает на выборах. А демократы с Санду создают коалицию, избирают правительство. И что президент? Лишат полномочий, как это было до сих пор. 
    Зачем мы создали эту систему? Надо сейчас возвращаться к парламентским выборам президента или выборы, когда будут участвовать примары и т.д. Не тратиться на выборы.  
    Президент должен стать гарантом честности, развития государства. И он должен сказать – я не имею таких полномочий, но я хочу стать моральным авторитетом этой страны, своим личным примером показать людям, как надо жить. 
    А все остальное меня просто пугает. Пока я на 100 % уверен, что у нас будет майдан, но пустой, потому что бороться за этот пост президента, который ничего не решает. Самое главное, что стратегию определяет Додон, а почему не ПСРМ, которая реально имеет большинство в парламенте? Партия взяла ответственность за развитие страны, потому что демократы формально не входят в коалицию. 
    Партии должны разрабатывать стратегию и говорить, что мы хотим, чтобы вы поддержали нашу стратегию и нашего кандидата на пост президента, но развитие мы будем отвечать. А Кику беспартийный. Весь этот хаос мы будем переживать 2020 год за абсолютно пустые выборы. Мы передеремся, у нас будут политические схватки и не только. Это меня пугает," - говорит Андриевский.
     