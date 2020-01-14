Виталий Андриевский о президентских выборах: будет

Президент должен стать гарантом честности, развития государства. И должен сказать – я не имею больших полномочий, но я хочу стать моральным авторитетом этой страны, своим личным примером показать людям, как надо жить. Об этот рассказал Виталий Андриевский, директор института эффективной политики, в передаче «Главное», передаёт eNews.

"-Мы выдумали эту историю, которая называется - выборы президента. И весь год будем гудеть. А потом я стопроцентно уверен, что у нас будет майдан, не важно, как мы его назовем.

Майя Санду напишет себе программу, Усатый и Додон тоже. Но ведь президент у нас ничего не решает. У нас не президентская республика. Додон пишет шикарную программу, побеждает на выборах. А демократы с Санду создают коалицию, избирают правительство. И что президент? Лишат полномочий, как это было до сих пор.

Зачем мы создали эту систему? Надо сейчас возвращаться к парламентским выборам президента или выборы, когда будут участвовать примары и т.д. Не тратиться на выборы.

Президент должен стать гарантом честности, развития государства. И он должен сказать – я не имею таких полномочий, но я хочу стать моральным авторитетом этой страны, своим личным примером показать людям, как надо жить.

А все остальное меня просто пугает. Пока я на 100 % уверен, что у нас будет майдан, но пустой, потому что бороться за этот пост президента, который ничего не решает. Самое главное, что стратегию определяет Додон, а почему не ПСРМ, которая реально имеет большинство в парламенте? Партия взяла ответственность за развитие страны, потому что демократы формально не входят в коалицию.

Партии должны разрабатывать стратегию и говорить, что мы хотим, чтобы вы поддержали нашу стратегию и нашего кандидата на пост президента, но развитие мы будем отвечать. А Кику беспартийный. Весь этот хаос мы будем переживать 2020 год за абсолютно пустые выборы. Мы передеремся, у нас будут политические схватки и не только. Это меня пугает," - говорит Андриевский.