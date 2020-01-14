Стурза о санкциях для Плахотнюка: Циничный урок, который нужно усвоить

Бывший премьер-министр Ион Стурза назвал санкции, введённые вчера в отношении бывшего лидера демократов, который больше не может получать визы для пребывания в США, «циничным уроком».

«Как символично. Четыре года назад, 13 января 2016 года, США должны были сделать выбор между мной и Плахотнюком. В последний момент они приняли решение в пользу Плахотнюка. Деньги из Дубая и обещание провести перестановки в парламенте, чтобы остановить «русские танки», были аргументами, которые поставили меня перед свершившимся фактом. Позже, госпожа с «печеньем» Нуланд успокаивала меня, говоря, что у американской политики есть свои пределы.

Потребовалось четыре года борьбы (когда-то я напишу об этом книгу), чтобы эти пределы были немного расширены.

Правильно говорят китайцы: «Если долго сидеть на берегу реки, мимо тебя проплывёт труп твоего врага... Я не торжествую, я не счастлив. Это циничный урок, который нужно усвоить», - написал сегодня утром в Facebook Ион Стурза, сообщает tv8.md

Вчера вечером Стурза также прокомментировал решение американских властей, отметив, что «это конец Плахотнюка».

Соединенные Штаты Америки больше не будут продлевать туристическую визу бывшему депутату Владу Плахотнюку. Об этом заявили представители Госдепартамента США. По словам госсекретаря Майка Помпео, причина запрета связана с коррупционными действиями, в которых фигурирует имя бывшего лидера ДПМ, и подрывом верховенства закона в Республике Молдова.

Запрет распространяется на оба паспорта бывшего лидера демократов, выданных на имя Владимира Плахотнюка и Владислава Новака.