Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Стояногло после назначения: Больше не будет шоу с масками, незаконными и оскорбительными арестами

    29.11.2019 15:17 TVC21 Новости - Общество

    Новоиспеченный генеральный прокурор Александр Стояногло пообещал, что экономические агенты смогут работать без страха.

    Об этом Стояногло заявил после того, как его представили коллективу Генеральной прокуратуры.

    «Генеральная прокуратура не будет вмешиваться в деятельность экономических агентов. Больше не будет шоу с масками, незаконными и оскорбительными арестами. Мы больше не можем держать страну в страхе», - сказал Александр Стояногло.

    Он сказал, что в ближайшие дни он сменит команду руководства учреждения, но отказался сообщить, кто станет его заместителями.

    Напомним, что сегодня, 29 ноября, президент Республики Молдова Игорь Додон утвердил кандидатуру Александра Стояногло на посту генерального прокурора.

     