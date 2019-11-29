Ренато Усатый: Местным властям законодательно запрещено сносить незаконные постройки

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"В Молдове местным властям законодательно запрещено сносить незаконные постройки и это неправильно". Такое мнение высказал накануне на встрече с группой чешских урбанистов, дизайнеров и архитекторов примар Бельц Ренато Усатый.

Европейские партнеры прибыли в Молдову для оценки урбанистического облика городов республики, решив начать работу с "северной столицы", передает infotag.md

Градоначальник посетовал на то, что в Бельцах отсутствует урбанистика, как таковая.

"Но нашей главной проблемой является огромное количество незаконных построек. С технической точки зрения, я мог организовать снос этого уродства за две ночи. Но это запрещено законом, и я буду добиваться отмены этих положений на национальном уровне", - сообщил он.

Усатый надеется, что сотрудничество с чешской стороной будет плодотворным.

"Мы с чехами думаем одинаково, но работать будем быстрее, чем они себе представляют. Появление специалистов в городском планировании и геоинформационных системах - это подарок для Бэлць, от которого нельзя отказываться", - сказал он.

Молдова занимает одно из приоритетных мест в списке государств, которым Чехия оказывает помощь. На гранты чешского агентства развития на национально уровне работа по изменению облика городов РМ будет вестись три года.