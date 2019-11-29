Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Павел Филип о двойной идентичности Плахотнюка: Это должны расследовать
    На просьбу прокомментировать двойную идентичность Влада Плахотнюка, Павел Филип ответил, что есть ответственные лица, ...
    4
    Александр Стояногло после назначения: Больше не будет шоу с масками, незаконными и оскорбительными арестами
    Новоиспеченный генеральный прокурор Александр Стояногло пообещал, что экономические агенты смогут работать без страха. ...
    25
    Ренато Усатый: Местным властям законодательно запрещено сносить незаконные постройки
    Фото: TVC21 "В Молдове местным властям законодательно запрещено сносить незаконные постройки и это неправильно". ...
    55
    Могерини: В Молдове новое правительство, но необходимость реформ остается
    На дебатах Европарламента относительно развития "Восточного партнерства", членом которого является Республика ...
    113
    Кику: Сначала мы сделаем то, что мы наметили, и потом решим, что делать дальше
    Премьер-министр Ион Кику считает, что возглавляемое им правительство может продолжить деятельность и после президентских ...
    142
    Ефремов об объединении усилий ДПМ и ПСРМ:
    Журналист, руководитель клуба «Социальный резонанс» Артур Ефремов оценил тактический альянс социалистов и демократов, ...
    298
    Чебан: Хаос в области строительства будет искоренен
    У претора Буюкан есть неделя для того, чтобы представить детали о незаконном строительстве в данном секторе и выдвинуть ...
    337
    Реакция на обвинения в телефонных перехватах: Что говорит Кавкалюк
    Бывший заместитель главы Генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк прокомментировал заявление председателя ...
    418
    Андрей Нэстасе: Я не должен ни перед кем отчитываться за каждый свой шаг
    Андрей Нэстасе в эфире радиостанции "Свободная Европа" обсуждал отставку правительства и будущее Молдовы. Нэстасе ...
    510
    Глигор: ДПМ будет голосовать за проекты ПСРМ, чтобы сохранить единство своей фракции
    17 мандатов всегда будут ставить в неприятную ситуацию всю фракцию ДПМ. При необходимости у социалистов будет нужное ...
    424

    • Ренато Усатый: Местным властям законодательно запрещено сносить незаконные постройки

    29.11.2019 15:13 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    "В Молдове местным властям законодательно запрещено сносить незаконные постройки и это неправильно". Такое мнение высказал накануне на встрече с группой чешских урбанистов, дизайнеров и архитекторов примар Бельц Ренато Усатый.

    Европейские партнеры прибыли в Молдову для оценки урбанистического облика городов республики, решив начать работу с "северной столицы", передает infotag.md

    Градоначальник посетовал на то, что в Бельцах отсутствует урбанистика, как таковая.

    "Но нашей главной проблемой является огромное количество незаконных построек. С технической точки зрения, я мог организовать снос этого уродства за две ночи. Но это запрещено законом, и я буду добиваться отмены этих положений на национальном уровне", - сообщил он.

    Усатый надеется, что сотрудничество с чешской стороной будет плодотворным.

    "Мы с чехами думаем одинаково, но работать будем быстрее, чем они себе представляют. Появление специалистов в городском планировании и геоинформационных системах - это подарок для Бэлць, от которого нельзя отказываться", - сказал он.

    Молдова занимает одно из приоритетных мест в списке государств, которым Чехия оказывает помощь. На гранты чешского агентства развития на национально уровне работа по изменению облика городов РМ будет вестись три года.

     