Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Чебан: Центральный автовокзал в Кишиневе будет перенесен

    21.11.2019 17:45 TVC21 Новости - Общество

    Центральный автовокзал в столице будет перенесен в другое место. Об этом заявил примар Ион Чебан на заседании муниципального совета Кишинева.

    Примар рассказал, что по этому вопросу начались переговоры с правительством и Министерством экономики.

    «Это довольно сложные переговоры, потому что в этом микрорайоне много частной собственности», - сказал Чебан.

    Примар также добавил, что ответственным за процесс переноса автовокзала будет его заместитель Виктор Киронда.

    Напомним, что ранее Ион Чебан объявил, что в ближайшее время примэрия переедет в новое, современное здание типа open space, а сегодняшнее историческое здание, где находится примэрия, будет отреставрировано и в нем будет открыт музей.

     