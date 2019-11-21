Ион Чебан: Центральный автовокзал в Кишиневе будет перенесен

Центральный автовокзал в столице будет перенесен в другое место. Об этом заявил примар Ион Чебан на заседании муниципального совета Кишинева.

Примар рассказал, что по этому вопросу начались переговоры с правительством и Министерством экономики.

«Это довольно сложные переговоры, потому что в этом микрорайоне много частной собственности», - сказал Чебан.

Примар также добавил, что ответственным за процесс переноса автовокзала будет его заместитель Виктор Киронда.

Напомним, что ранее Ион Чебан объявил, что в ближайшее время примэрия переедет в новое, современное здание типа open space, а сегодняшнее историческое здание, где находится примэрия, будет отреставрировано и в нем будет открыт музей.