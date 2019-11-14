Валерий Демидецкий: Уверен, что Санду могла спасти это правительство, если бы хотела

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Майя Санду лично для себя все сделала правильно. Но может случиться облом, если КС изменит свое решение и главу государства снова будет выбирать парламент.

Об этом заявил, в эфире программы "Главное", Валерий Демидецкий, глава представительства ТАСС в Молдове, передает enews.md.

"Уверен, что Санду могла спасти это правительство, если бы хотела. Но она намеренно его угробила, чтобы сохранить себя в оппозиции в приличном месте для будущих президентских выборов. Это отчаянное положение. Это первое. Второе – она угробила главного своего соперника на правом фланге, и он проиграл выборы. А теперь лишился и поста министра МВД. Нэстасе вышел в тираж, а на правом фланге есть только один лидер.

Поэтому шаги Майи Санду абсолютно правильные не сточки зрения народа, а с точки зрения ее личных интересов. Она сейчас получит поддержку из-за рубежа, чтобы побороться на президентских выборах. Правда, я не уверен, что они будут всенародными. Вдруг КС решит, что такое решение было неправильным, как и многие другие. И мы вернемся к избранию президента в парламенте, что будет очень правильно, на мой взгляд. Потому что у нас не президентская республика, а парламентская." - считает Валерий Демидецкий.