Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Валерий Демидецкий: Уверен, что Санду могла спасти это правительство, если бы хотела

    14.11.2019 16:20 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Майя Санду лично для себя все сделала правильно. Но может случиться облом, если КС изменит свое решение и главу государства снова будет выбирать парламент.

    Об этом заявил, в эфире программы "Главное", Валерий Демидецкий, глава представительства ТАСС в Молдове, передает enews.md.

    "Уверен, что Санду могла спасти это правительство, если бы хотела. Но она намеренно его угробила, чтобы сохранить себя в оппозиции в приличном месте для будущих президентских выборов. Это отчаянное положение. Это первое. Второе – она угробила главного своего соперника на правом фланге, и он проиграл выборы. А теперь лишился и поста министра МВД. Нэстасе вышел в тираж, а на правом фланге есть только один лидер.

    Поэтому шаги Майи Санду абсолютно  правильные не сточки зрения народа, а с точки зрения ее личных  интересов. Она сейчас получит поддержку из-за рубежа, чтобы побороться на президентских выборах. Правда, я не уверен, что они будут всенародными. Вдруг КС решит, что такое решение было неправильным, как и  многие другие. И мы вернемся к избранию президента в парламенте, что  будет очень правильно, на мой взгляд. Потому что у нас не президентская республика, а парламентская." - считает Валерий Демидецкий.

     