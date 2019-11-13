Штефан Глигор: Ш.Глигор: Выбранный коалицией сценарий привел к перераспределению потоков среди новых игроков

Адвокат Штефан Глигор, который участвовал в конкурсе, организованном Министерством юстиции для предварительного отбора кандидатов на должность генерального прокурора, рассказал о том, почему провалились конкурсы.

В программе «Главное» Глигор пояснил, какие ошибки, на его взгляд, привели к краху сценариев обеих сторон коалиции.

"Важно не то, кто из кандидатов лучше знает уголовное право и может по памяти цитировать статьи из Уголовного кодекса. Выбирать надо такого человека, которого не подозревают в совершении определенных преступлений, а также не возникает подозрений в плане его честности, неподкупности и искренности видения", - отметил Глигор.

Адвокат объяснил, почему провалились многие конкурсы, организованные правительством.

"Тот факт, что прошлый конкурс выиграли люди, которых общество воспринимало негативно, - это ошибка организаторов конкурса. Если люди выходят из системы, к ним будет предвзятое отношение. Это люди из системы, они, образно говоря, не легли перед поездом на рельсы, поездом, который назывался "Нарушение закона". Они были частью системы. Тот же самый аргумент прозвучал в отношении участников на конкурс генерального прокурора. Возникает вопрос, а где они были до сих пор и почему никак себя не проявили. Такой вопрос нужно задать, особенно, когда парламент принял декларацию "О захваченном государстве". Эти ошибки привели к аннулированию обоих сценариев. Ни один сценарий не был воплощен в жизнь. Если мы шли по сценарию организации досрочных парламентских выборов на основании пропорциональной системы, в атмосфере демократии и равных прав, этому сценарию и нужно было следовать", - заявил Глигор.

Он подчеркнул, что правительство пыталось провести целый комплекс сложных реформ, которые затронули финансовые интересы многих игроков.