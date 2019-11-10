Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чубашенко: Запад создал у нас огромную сеть из сотен НПО, которые занимаются разными аспектами политики

    10.11.2019 22:28 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Запад создал у нас огромную сеть из сотен НПО, которые занимаются разными аспектами политики . Неужели для того, чтобы преодолеть трудности? Конечно, нет. Подготовленные за океаном люди учат нас правильно жить. Об этом вели дискуссию журналист Дмитрий Чубашенко и Сергей Скрипник в программе «Вечерний разговор», передает eNews.

    "Чубашенко: -Запад создал у нас огромную сеть из сотен НПО, которые занимаются разными аспектами политики: выборами, юстицией, местным самоуправлением, масс-медиа – телеканалы, сайты. Они открыто финансируются. А партии для них, кстати, не самое важное. Когда есть эти сети, база. У них и без того есть возможность влиять на умы людей. 

    Скрипник: -Назовите фамилии наших, кто подготовлен там. Или вы им всем доверяете? Ведь назначают людей на должности, но они не знают своей работы. Майю Санду выдвинули и поддерживают США. Она должна выполнять команды по назначению кадров, которые там готовят.

    Ч: Но многие убеждены, что они правильно делают. Евроинтеграция, 17 лет туда идем. Как когда-то мы шли коммунизму, так и не дошли. У нас есть мощнейшая сеть влияния: ассоциация, о торговле, сотрудничество с НАТО, все переплетено. Вы знаете почему убрали Плахотнюка, иностранцы объединились против него. Он был суверенным гангстером. Его принцип - Молдову должны грабить молдаване. А им не нравилось. Болгарию, Румынию, Венгрию подчинили, а тут – не получается. Наш олигарх не хотел сотрудничать с МВФ, не хотел брать кредиты.

    С: Финансовая кабала выгодна Санду и АКУМ. Меня никто не убедит, что министр экономики пришел в Молдову с зарплаты 150 тысяч долларов на 17 тысяч лей. Ему, думаю, оставили ту зарплату и дали задание: развивайте патриотично Молдову. То же самое с министром финансов. Как они могут работать за такую зарплату, уйдя с другой шикарной? Меркантильные интересы еще никто не отменял

    Ч: На си-ви работают. Был президент в НБМ Чокля, пришел с французского банка с зарплаты 50 тысяч.  Он туда вернется и может требовать себе прибавку, потому что он работал в НБМ. Хотя НБМ не национальный банк, и не Молдовы, а филиал международных финансовых организаций. Возьмем «Зюдцукер», остановил работу одного завода. А здесь открывается сеть магазинов Кауфман. Зачем ему наш сахар? Он привезет свой из Германии.  Это называется Соглашением о свободной торговле." - сказал Чубашенко.

     