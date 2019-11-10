Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Серафим Урекян: Будет очень глупо, если в результате одного каприза придется идти на выборы

    10.11.2019 22:16 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Серафим Урекян считает необоснованными заявления премьер-министра Майи Санду, согласно которым в случае отставки правительства, Молдове могут снова заморозить помощь из-за рубежа. Политик выразил свое мнение в эфире программы «Главное».

    Также, Урекян прокомментировал также заявление президента о том, что коалицию с демократами он даже не рассматривает. 

    «Это он делает, чтобы вселить уверенность в акумовцев, он другое сказать и не может. Будет очень глупо, если в результате одного каприза, это не каприз ACUM и обеих партий блока, многие даже не знали об инициативе руководителя, придется идти на выборы в такой ситуации в этой бедной стране. Зачем? С чего Санду так себя ведет? Она трубила на всех перекрестках, что гарантирует ресурсы, деньги, финансы. Я хочу, чтобы остыли наши руководители любого ранга. Хочу напомнить, что кредиты выделяются не Майе Санду, а стране Молдова. До Санду были политические деятели, были ошибки и перекосы, но мы пришли в Совет Европы, и Договор об ассоциации подписан, привели сюда  МВФ, ЕБРР. Эта динамика родилась не сегодня. Деятельность любого правительства – не самокрелама, а интересы страны. Успех зависит от того, кто продвигает эти вопросы", - сказал Урекян.

     

     