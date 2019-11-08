Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Чубашенко: блок ACUM намерен зачистить политическое поле, прежде всего ПСРМ

    08.11.2019 18:14 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Журналист, политический аналитик Дмитрий Чубашенко считает, что блок ACUM хочет назначить своего прокурора и все контролировать. Об этом он заявил в ходе программы "Главное", передаёт eNews.

    "Майя Санду пошла по пути меритократии, то есть, когда побеждают достойные. Она заявила, что мы будем выбирать именно таких. Но все пошло не так, как и на прежних конкурсах, этот на назначение генпрокурора провален.

    Противоречие в том, что в конкурсе может участвовать кто угодно. Но эта власть сначала приняла декларацию о захваченном государстве, а потом забыла о ней. Надо было идти по этому пути и дальше. Установили запреты на участие представителям ДПМ и старой власти. Но это выглядело не по-европейски, и зарубежные партнеры были против и фактически запретили это делать.  Сейчас они фактически пришли к тому, с чего начали. Валюнтаристским путем,  нарушая законы и даже Конституцию.  Была угроза, что генпрокурором станет человек нейтральный, по крайнем мере к Додону. Акумовцам такой не нужен, они тоже хотят все контролировать. Задача АCUM сегодня – зачистить политическое поле прежде всего от ПСРМ с его неформальным лидером, посадить своего человека и кого надо запугать, чтобы блок АКУМ монополизировал все политическое поле." - заявил Дмитрий Чубашенко.

     

     