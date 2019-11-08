Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Кику обвинил Санду в попытке захвата государства

    08.11.2019 18:10 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Советник президента Ион Кику посоветовал Майе Санду сделать все, что "в ее силах, чтобы избежать углубления политического кризиса", и предупредил, что ее желание "лично контролировать" одну из сил в государстве "вызывает вопросы».

    «Премьер-министр должна сделать все от нее зависящее, чтобы избежать углубления политического кризиса. Так поступают ответственные люди, а политик должен быть ответственным. И я не думаю, что премьер-министр не понимает, что это явное нарушение Конституции. Это по сути попытка захвата государства. Настойчивость, с которой она хочет установить личный контроль над государственной властью и правосудием вызывает много вопросов», - отметил Ион Кику, сообщает cotidianul.md

     