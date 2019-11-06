Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду готова в парламенте обсудить вотум недоверия, вынесенный ДПМ

    06.11.2019 15:17 TVC21 Новости - Общество

    Премьер-министр Майя Санду заявила, что готова прийти в парламент и ответить на вопросы демократов, обозначенные в ранее вынесенном вотуме недоверия.

    Санду сообщила, что не уверена, что правительство получит поддержку социалистов в парламенте, подчеркнув, что все увидят какое решение они примут в парламенте.

    «Я видела сегодня двух недовольных. Это господин Канду и господин Додон. Мы готовы приступить к дебатам, в рамках которых будут заданы вопросы и будет принято решение. Это будут интересные дебаты, и мы увидим, кто боится истинного правосудия», - сказала Майя Санду.

    Напомним, что 17 октября ДПМ выступила с инициативой о выдвижении вотума недоверия правительству Майи Санду. Со дня регистрации ходатайства Парламент не проводил заседания, несмотря на то, что законодательство обязывает депутатов обсудить эту инициативу через неделю после ее регистрации.

     