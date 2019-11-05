Чебан об отказе блока ACUM создать коалицию с ПСРМ: Готов к конструктивной работе в любой форме со всеми советниками МСК

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Избранный примар столицы Ион Чебан готов сотрудничать с блоком ACUM в Муниципальном совете Кишинева в отсутствие официальной коалиции.

«Я благодарю господина Нэстасе за пожелания успеха в моей деятельности в качестве примара столицы, которая начнется, как только будет утвержден мандат. Я благодарен коллегам из блока ACUM за готовность поддержать в MCК проекты, представляющие интерес для сообщества. Предложение взять на себя ответственность, которое я сделал раньше, имело ту же цель – работать вместе, чтобы решить проблемы людей и муниципия», – написал Чебан в посте в Facebook.

«Я уже взял на себя всю ответственность за эффективное управление примэрией и готов к конструктивной работе в любой форме со всеми советниками МСК», – добавил избранный примар.