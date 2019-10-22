Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Чебан о неприятии Нэстасе коалиции: После выборов он передумает

    22.10.2019 15:02 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Кандидат в примары Кишинева от ПСРМ, прошедший во второй тур, считает, что слова его конкурента Андрея Нэстасе о неприятии коалиции в мунсовете были сказаны под влиянием эмоций, сообщает eNews.

    "Вчера было горячо. Я уверен, что Нэстасе передумает после выборов", - заявил Чебан на одном из частных телеканалов.

    Он настаивает на том, что у ПСРМ "есть только один вариант" коалиции в мунсовете - с ACUM".

    "У Партии социалистов сейчас самый лучший результат в муниципальном совете - 22 советника из 51, у блока ACUM - 19. Для большинства нужно 26. Работы непочатый край: дороги, тротуары, жилфонд, очистные сооружения. Работы хватит всем", - сказал Чебан.

    На вопрос ведущей о том, почему вчера Андрей Нэстасе категорично высказывался против коалиции, Чебан ответил, что у него нет точного ответа: "Я не знаю, почему Нэстасе так говорит. Во-первых, в блоке ACUM две партии, и я не знаю, от имени кого говорит Нэстасе. Как кандидат или представитель партии DA, министр МВД? Нет всех вводных. Единственным выходом является коалиция", - сказал Чебан.

    Он подчеркнул, что не видит проблем в совместной работе, если Нэстасе проиграет: "Считаю, что личные амбиции не могут быть выше государственных. Министр – это хорошая должность,  он сам хотел", - подытожил Чебан.

     