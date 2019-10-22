Ион Чебан о неприятии Нэстасе коалиции: После выборов он передумает

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Кандидат в примары Кишинева от ПСРМ, прошедший во второй тур, считает, что слова его конкурента Андрея Нэстасе о неприятии коалиции в мунсовете были сказаны под влиянием эмоций, сообщает eNews.

"Вчера было горячо. Я уверен, что Нэстасе передумает после выборов", - заявил Чебан на одном из частных телеканалов.

Он настаивает на том, что у ПСРМ "есть только один вариант" коалиции в мунсовете - с ACUM".

"У Партии социалистов сейчас самый лучший результат в муниципальном совете - 22 советника из 51, у блока ACUM - 19. Для большинства нужно 26. Работы непочатый край: дороги, тротуары, жилфонд, очистные сооружения. Работы хватит всем", - сказал Чебан.

На вопрос ведущей о том, почему вчера Андрей Нэстасе категорично высказывался против коалиции, Чебан ответил, что у него нет точного ответа: "Я не знаю, почему Нэстасе так говорит. Во-первых, в блоке ACUM две партии, и я не знаю, от имени кого говорит Нэстасе. Как кандидат или представитель партии DA, министр МВД? Нет всех вводных. Единственным выходом является коалиция", - сказал Чебан.

Он подчеркнул, что не видит проблем в совместной работе, если Нэстасе проиграет: "Считаю, что личные амбиции не могут быть выше государственных. Министр – это хорошая должность, он сам хотел", - подытожил Чебан.